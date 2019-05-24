За год с начала продажи физическим лицам иностранной валюты через мобильные приложения таким способом было приобретено 432,3 млн долларов, или 36% от общей суммы приобретенной инвалюты в 1,2 млрд долларов, сообщил Центральный банк Узбекистана.

С апреля прошлого года ежемесячная доля онлайн-конверсии выросла с 9% до 63%. Резкий рост доли онлайн-конверсии наблюдается с января текущего года.

Для приобретения инвалюты дистанционно необходимо иметь международную платежную карту, открытую в отечественном банке, и приложение этого банка на смартфоне. Услуга доступна круглосуточно.

«Центральным банком и в дальнейшем будет продолжена работа по расширению видов банковских услуг и повышению их доступности и качества, исходя из передовой зарубежной практики», — говорится в сообщении регулятора.