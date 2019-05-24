До 1 января 2021 года производителей строительных материалов, не соответствующих критериям энергоэффективности, переведут на использование угля и других альтернативных природному газу видов топлива, следует из постановления президента Узбекистана «О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности строительных материалов».

Документом утверждены прогнозные параметры по расширению сырьевой базы строительной индустрии на основе геологоразведки, добычи и переработки местного сырья в 2019—2025 годах и целевые параметры производства стройматериалов на этот же период с учетом диверсификации и расширения ассортимента продукции:

сырьевой базы строительной индустрии на основе геологоразведки, добычи и переработки известняков на 13,1 млн тонн, гипсового камня — на 1,8 млн тонн, глинистых компонентов, кирпичного сырья и кварцевых песков — на 1 млн тонн, изверженных горных пород (базальт) — на 0,1 млн тонн, песчано-гравийных материалов — на 5,6 млн кубометров;

объемов производства обоев более чем в 47 раз, паркетных панелей и плит — в 19 раз, плит древесностружечных и аналогичных плит из древесины и прочих одревесневших материалов — в 15 раз, газобетонных блоков — в 7 раз, лакокрасочных материалов и стекла архитектурно-строительного по энерго- и теплосберегающей флоат-технологии — в 4 раза, композитной арматуры из базальта — в 3 раза и цемента — в 2 раза.

С 1 июля 2019 года устанавливается порядок, в соответствии с которым:

а) расходы отечественных производителей строительных материалов по сертификации экспортируемой продукции покрываются Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли по обоснованным расчетам Агентства «Узстандарт»;

б) налогооблагаемая база субъектов предпринимательства уменьшается в течение пяти лет равными долями на сумму расходов по строительству инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры, необходимой для разработки месторождений нерудных полезных ископаемых, но не более суммы, рассчитываемой в соответствии с нормативами, определяемыми Министерством энергетики и Министерством транспорта;

в) стройматериалы, прошедшие необходимые испытания и получившие сертификат соответствия, могут быть применены в строительных работах;

г) сведения, характеризующие тип или вид техногенных минеральных образований, их количественно-качественные показатели и горнотехнические условия хранения, предоставляются субъектам предпринимательства по их запросу на бесплатной основе;

д) за счет средств Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров:

возмещаются процентные расходы по кредитам коммерческих банков, привлекаемым сроком до 1 июля 2022 года на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности строительных материалов, в размере, превышающем ставку рефинансирования Центрального банка, но не более 10 п. п. в по кредитам в национальной валюте, а также в размере 40% от установленной ставки, но не более 4 п. п. — по кредитам в иностранной валюте независимо от суммы кредита;

предоставляются поручительства по кредитам коммерческих банков, привлекаемым сроком до 1 июля 2022 года на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности строительных материалов в размере до 50% включительно от суммы кредита, но не более чем на 8 млрд сумов.

Постановлением предусмотрено привлечении и использовании в 2019—2021 годах долгосрочных льготных кредитных линий международных финансовых институтов и зарубежных банков в размере не менее 500 млн долларов для софинансирования проектов в сфере промышленности строительных материалов.