Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая побывал в Студенческом городке Ташкента, где в Национальном университете и Ташкентском государственном техническом университете учатся около 25 тысяч студентов, сообщила пресс-служба главы государства.

По инициативе главы государства на территории городка, рядом со станцией метро «Беруний» создана площадь Беруни. Сюда с территории Технического университета перенесен памятник ученого и установлены плиты со сведениями о его работах. Глава государства ознакомился с этим комплексом.





В ходе посещения Студенческого городка 2 декабря 2017 года Шавкат Мирзиёев дал указания по возведению нового здания для Министерства инновационного развития. Сейчас идет строительство пятиэтажного сооружения.

В дальнейшем там будут вести работы по исследованию потребности отраслей экономики в инновациях, оказывать поддержку инновационным идеям молодежи и дистанционному обучению и проводить выставки новых разработок, технологий и стартапов.

На первом этаже здания расположатся библиотека, амфитеатр, холл, выставочный зал. На верхних этажах будут зоны для коворкинга и стартапов, интернет-лаборатории, конференц-залы. Будут организованы также аэрокосмическая лаборатория, мастерская и рекламное агентство.

«Мы неспроста размещаем это министерство в Студенческом городке. В вузах здесь трудятся и обучаются тысячи одаренных молодых людей, исследователей, ученых. Необходимо привлекать и поддерживать их, создавать инновации в каждой сфере. В этом плане Министерство инновационного развития должно выступать научным центром, базой», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Здесь же состоялась презентация инновационного технопарка, возводимого совместно с министерством.

Для создания необходимой инфраструктуры для сфер информационно-коммуникационных технологий и образования организована Национальная ассоциация автоматизации процессов — NAPA. Ассоциация совместно с Мининноваций разрабатывает инвестиционный проект по учреждению технопарка NAPA.

В технопарке NAPA будут созданы условия для создания и трансфера новых разработок, он будет стимулировать идеи молодежи и послужит привлечению в страну опытных специалистов в области информационных технологий.

Шавкат Мирзиёев дал указания по формированию в технопарке самой современной материально-технической базы, подготовке и поддержке кадров.