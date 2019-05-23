22 мая в Ташкенте состоялась церемония подписания кредитного соглашения на сумму 5 млн долларов США между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и АO Uzbek Leasing International A.O. Средства кредита планируется направить на финансирование лизинговых проектов для предприятий малого и среднего бизнеса Республики Узбекистан.

Акционерное общество Uzbek Leasing International A.O. было создано в 1996 году. Организация является универсальной лизинговой компанией, предоставляющей услуги лизинга автотранспортных средств, специальной техники и оборудования в различных секторах экономики.





ЕБРР являлся одним из основателей Uzbek Leasing International A.O. и его многолетним надежным партнером. За все время сотрудничества со стороны ЕБРР в пользу Uzbek Leasing International A.O. были предоставлены кредитные ресурсы на общую сумму 10 млн долларов США.

ЕБРР также оказывал компании техническое содействие по вопросам кредитного анализа, управления рисками, развития системы управленческого учета и другое.

Кроме того, за последние два года Uzbek Leasing International A.O. были заключены аналогичные кредитные соглашения с такими международными финансовыми институтами, как Азиатский банк развития (АБР), Исламская корпорация развития частного сектора (ИКРЧС), Международная финансовая корпорация (МФК), AKA Bank (Германия), инвестфонд Incofin (Бельгия), KDB Bank. Общая сумма соглашений составила 35 млн долларов США. За счет них было профинансировано около 100 проектов в сфере медицины, сельского хозяйства, строительства, производства пищевых продуктов и строительных материалов и других.





Uzbek Leasing International A.O. финансирует лизинговые проекты предприятий малого и среднего бизнеса сроком до пяти лет, c максимальной суммой до 3 млн долларов США и по ставке от 8% годовых. Финансирование осуществляется в национальной и иностранной валютах.

Uzbek Leasing International A.O. — идеи становятся реальностью.

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