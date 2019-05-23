Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 мая подписал поправку в закон «Об охране здоровья граждан», которой закреплено право целителей заниматься народной медициной.

Статья 41 закона дополнена следующим текстом:

«Право на занятие медицинской деятельностью с использованием методов народной медицины также имеют лица без медицинского образования на основании заключения Специальной комиссии по лицензированию медицинской деятельности с использованием методов народной медицины при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан».