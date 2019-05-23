Хоким Андижанского района Андижанской области Улугбек Исомиддинов подал в суд на газету областного хокимията «Андижоннома», сообщило издание Xabar.uz.

В иске в Андижанский межрайонный экономический суд глава районной администрации требует, чтобы газета опровергла ранее опубликованную статью.

2 марта в «Андижоннома» появилась статья Кобилжона Аскарова «Ўзи хон, кўланкаси майдонми?» («Своя рука — владыка» — ред.). В ней говорится, что хоким за шесть лет работы не смог сформировать эффективную кадровую систему, из-за чего постоянно наблюдается текучка специалистов. За этот период в машинно-тракторном парке семь раз менялось руководство, в центре защиты растений — пять раз, в филиале общества «Кишлокхужаликкимё» — три раза, в системе водного хозяйства руководящий состав обновлялся четыре раза.

В материале отмечалось, что работники не выдерживали грубого отношения главы администрации района. Автор статьи утверждает, что частая смена кадров негативно сказывается на развитии сельского хозяйства. Он также указал на случаи нецелевого использования плодородных земель, невнимания к обращениям граждан и отставание в сфере образования.

Сообщается, что Улугбек Исомиддинов ранее направлял в редакцию письмо с опровержением, но «Андижоннома» отказалась его публиковать, предоставив ряд доводов.

Первое судебное заседание по делу запланировано на 29 мая.

Это не первый судебный иск против «Андижоннома». В прошлом году ассоциация «Узбекипаксаноат», представляя интересы предприятия Andijan Slik, требовала у издания выплатить 100 млн сумов за распространение недостоверной информации о деятельности фермеров, занимающихся разведением шелкопряда. Андижанский межрайонный экономический суд посчитал иск необоснованным и отклонил его.