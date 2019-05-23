В структуре Министерства финансов образованы два новых управления. На министерство возложена функция координатора реформирования, реструктуризации предприятий и банков с участием государства. Это предусмотрено постановлением президента от 21 мая, сообщило Министерство юстиции в Telegram-канале.

На базе Главного управления финансов и тарифного регулирования базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и развития геологии образовано Главное управление тарифной политики и реформирования государственных предприятий. Создано также Управление координации реформ коммерческих банков с участием государства.

Минфин будет координировать деятельность министерств и ведомств в вопросах реформирования предприятий с участием государства, в том числе работы по реструктуризации государственных предприятий и хозяйственных объединений путем разделения их хозяйственной и регулирующей функции.

Кроме, министерство привлечет экспертов международных финансовых организаций и займется разработкой предложений по эффективному владению, управлению и реформированию коммерческих банков, предусмотрев поэтапное сокращение участия в них государства.