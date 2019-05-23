21 мая состоялось открытие долгожданного для футбольной школы Junior ежегодного турнира «Детская лига чемпионов Junior». В этом году наиболее юными участниками стали воспитанники 2014 года рождения.





Детская лига чемпионов будет длиться шесть дней. За эти дни в соревновании будут принимать участие 63 команды, названия которых совпадают с названиями участников легендарного чемпионата «Лига чемпионов»: «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Барселона», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Аякс», «Пари Сен-Жермен».





«Мы очень надеемся, что благодаря проведению подобных мероприятий нам удастся поддерживать еще больший интерес наших воспитанников к занятиям по футболу. Также у них останутся яркие воспоминания детства, связанные с занятиями спортом», — отметила Гульнара Гимаева, директор ФШ Junior.

Открытие мероприятия посетил одиннадцатикратный чемпион Узбекистана по футболу Тимур Кападзе.





Родители, болельщики и гости были настроены на победу, погружаясь в атмосферу футбольного праздника и предвкушая захватывающий финал. Зрители старались запечатлеть эмоции детей, радость, их рвение одержать победу, занять почетное место и получить медаль славы. Слезы радости, накал страстей, серьезные футбольные противостояния — все это присутствовало на Junior Champions League.





Генеральным спонсором мероприятия выступила сеть супермаркетов Havas.

На правах рекламы.