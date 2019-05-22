Центральный банк Узбекистана выдал лицензию казахстанскому Tenge Bank на право осуществления банковских операций, сообщила пресс-служба ЦБ.

Tenge Bank — дочерний банк Народного банка Казахстана (Halyk Bank). Об учреждении представительства в Ташкенте стало известно в сентябре 2018 года. Головной офис банка расположится на улице Минггузор, 32 в Яккасарайском районе.

Как сообщал казахстанский Forbes, банк не планирует проводить операции на фондовой бирже Узбекистана. Tenge Bank видит большой интерес казахстанских бизнесменов к инвестициям в Узбекистан, говорила председатель правления банка Умут Шаяхметова.

«Дочка» Halyk Bank станет шестым банком в Узбекистане с участием иностранного капитала и первый — с казахстанским.