Министерство народного образования Узбекистана назвало требование в школах расписок от родителей о том, что их дети будут находиться под контролем во время летних каникул, самовольными решениями директоров и классных руководителей.

«МНО официально заявляет, что не давало указаний о получении у родителей расписок о контроле над детьми в дни летних каникул», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

В таких случаях родители должны отвечать представителям школы, что их действия незаконны, подчеркивается в заявлении.

Родители и заменяющие их лица могут звонить по номеру телефона доверия МНО: 1006. Если будут подтверждены такие «негативные противозаконные» действия, в отношении директора, классного руководителя и должностных лиц школы будут приняты меры в рамках законодательства, отмечает министерство.

В то же время МНО сообщило, что подразделения народного образования получили указания провести в школах собрания с участием родителей, на которых должны быть даны рекомендации по безопасному и содержательному проведению летних каникул.

Отметим, что школы на протяжении многих лет требовали расписки у родителей перед зимними и летними каникулами и по другим случаям. Зимой МНО уже осуждало эту практику.