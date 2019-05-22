Министерство юстиции с 1 июня внедрит в работу нотариусов систему SMS-оповещений, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Клиент нотариуса при совершении нотариального действия будет получать SMS-сообщение с точной суммой платежа и четырехзначным кодом подтверждения.

Таким образом, клиент сможет сравнить размер оплаты за услуги по требованию работника нотариата или непосредственно в кассе с суммой, указанной в SMS-сообщении.

Сейчас размер платежа за нотариальные услуги, в том числе государственной пошлины, платных услуг и других платежей формируется автоматически через электронную систему. Это гарантирует перевод 100% платежей на государственный счет.

Четырехзначный код направляется в том же SMS-сообщении. Нотариус вводит этот код в электронную систему и получает разрешение на официальное завершение нотариального действия.

Граждане, у которых нет сотовых телефонов, могут воспользоваться телефоном родственников или знакомых. В исключительных случаях разрешается использовать телефонный номер работников нотариальных контор. Такие номера будут отмечаться специальным знаком в электронной системе. Органы юстиции при помощи нее смогут контролировать случаи повторного использования одинаковых телефонных номеров.

Как ожидается, внедрение SMS-оповещений поможет значительно сократить коррупционные факторы в нотариальных конторах и ограничить возможность взимания излишних денег у клиентов.

Если клиент выяснит, что он заплатил излишнюю сумму, он может позвонить по «телефону доверия» Министерства юстиции 1008 и оставить жалобу.

Минюст призвал граждан требовать предоставления квитанции по каждому нотариальному действию и платить только по этой квитанции.