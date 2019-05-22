22 мая возобновлены поставки цемента из Кыргызстана в Узбекистан, сообщило Министерство иностранных дел Кыргызстана.

Отмечается, что это стало результатом переговоров профильных министерств и ведомств двух стран.

Днем ранее «Газета.uz» сообщала. что из-за приостановки более недели назад импорта цемента из соседней страны на границе скопилось большое число грузовых автомобилей с цементом.

Официального разъяснения причин непропуска цемента в Узбекистан не было.