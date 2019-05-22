Министерство юстиции 22 мая зарегистрировало новую форму анкет для оформления биометрического загранпаспорта для взрослых и несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста. Документ был разработан совместно с Министерством внутренних дел.

Как сообщил Минюст в своем Telegram-канале, вместо действующего заявления-анкеты из 4 страниц, содержащих 16 пунктов, вводится форма на 1 странице с 11 пунктами (для лиц, не достигших 16-летнего возраста — 9 пунктов).

Требование подписания и удостоверения печатью заявления предприятием, учреждением, организацией или органом самоуправления граждан отменено.

Из формы заявления-анкеты исключены:

сведения о близких родственниках заявителя;

цель выезда за границу и государство;

информация о том, когда и в каких странах заявитель находился в течение последних двух лет;

выписка из трудовой книжки за последние пять лет;

сведения о наличии неисполненных обязательств, установленных судом, о возбужденном гражданском иске в суде, о возбуждении в отношении заявителя уголовного дела;

сведения о привлечении заявителя к административной или уголовной ответственности правоохранительными службами иностранного государства;

Как отмечает Минюст, эта информация может быть уточнена путем межведомственного обмена информацией через базы данных госорганов.

Анкету формирует сотрудник отдела миграции и оформления гражданства (пункта сбора данных), после чего предоставляет ее заявителю для подписания.

Сотрудникам пункта сбора данных запрещено требовать документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете.



