Министерство юстиции 22 мая зарегистрировало новую форму анкет для оформления биометрического загранпаспорта для взрослых и несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста. Документ был разработан совместно с Министерством внутренних дел.
Как сообщил Минюст в своем Telegram-канале, вместо действующего заявления-анкеты из 4 страниц, содержащих 16 пунктов, вводится форма на 1 странице с 11 пунктами (для лиц, не достигших 16-летнего возраста — 9 пунктов).
Требование подписания и удостоверения печатью заявления предприятием, учреждением, организацией или органом самоуправления граждан отменено.
Из формы заявления-анкеты исключены:
- сведения о близких родственниках заявителя;
- цель выезда за границу и государство;
- информация о том, когда и в каких странах заявитель находился в течение последних двух лет;
- выписка из трудовой книжки за последние пять лет;
- сведения о наличии неисполненных обязательств, установленных судом, о возбужденном гражданском иске в суде, о возбуждении в отношении заявителя уголовного дела;
- сведения о привлечении заявителя к административной или уголовной ответственности правоохранительными службами иностранного государства;
Как отмечает Минюст, эта информация может быть уточнена путем межведомственного обмена информацией через базы данных госорганов.
Анкету формирует сотрудник отдела миграции и оформления гражданства (пункта сбора данных), после чего предоставляет ее заявителю для подписания.
Сотрудникам пункта сбора данных запрещено требовать документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете.
Timur Kim
С какого числа она в обращение?
Fahriddin Allamuratov
Молодцы!
Davronbek Shadmanov
Наконец, хоть что-то по уму сделали.
Mr. Freeman
“Как отмечает Минюст, эта информации может быть уточнена путем межведомственного обмена информацией через базы данных госорганов.“ — молодцы, межведомственное взаимодействие так и должно работать.
Новая форма уже с 22 мая работает?
Ilham Eminov
Молодцы!
Oksana An
А почему нельзя самим заполнить? Я вполне себе умею читать и писать.
Борис Халиков
А зачем кто-то должен заполнять мне анкету? У меня 5 дипломов, я что не в состоянии заполнить никому не нужную бумажку, и ещн должен заплатить за нее деньги?
moro1807@inbox.ru
#Из формы заявления-анкеты исключены:
•выписка из трудовой книжки за последние пять лет"
Кто-нибудь, скажите мне пожалуйста, о чем гласит п.8 в представленной анкете
Манзура Воробьева
а пункт 8 о чем, не о трудовой деятельности разве?
Halim Nasimovich Hakimov
Заполнение анкеты Платное или?
Манзура Воробьева
или имеется ввиду, что просто заполняется графа, без всяких подтверждений.
Hotam Hamidov
Не ужели лица со средним или даже с не полным средним, не говоря уже о более образованных людях, не могут самостоятельно заполнить данную анкету. В ОВИРах 10 000 просят за заполнение.
Sanjar Umarov
Остаётся найти свободное время сотрудника отдела МиОГ..
“Анкету формирует сотрудник отдела миграции и оформления гражданства“