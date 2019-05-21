Государственная доля в уставном капитале единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM будет увеличена до 51%. Впоследствии ее передадут в уставной капитал мобильного оператора Universal Mobile System (UMS) в счет его увеличения. Соответствующее постановление подписал 18 мая президент Узбекистана.

Напомним, в декабре 2018 года компания UMS стала оператором государственных услуг. На нее возложена задача по внедрению правительственной мобильной связи и «криптографически защищенного первого национального мессенджера UzChat». Кроме того, на платформе UMS создаются Единая национальная информационная система проектного управления, блокчейн-решения для госсектора и оцифрованные государственные услуги для населения.

Новый документ правительства запрещает государственным органам организацию и строительство собственных центров обработки данных в рамках развития системы «Электронное правительство».

До 1 января 2022 года UMS освобождается от таможенных платежей за товары, ввозимые для реализации возложенных на него задач. Земельные участки для строительства объектов телекоммуникации предоставляются UMS без проведения аукциона.