Хокимом Учтепинского района Ташкента утвержден Фарход Равшанович Абдуллаев, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Фарход Абдуллаев был депутатом городского кенгаша народных депутатов от избирательного округа Тузель-35, постоянным председателем по вопросам коммунального хозяйства и защиты окружающей среды. В 2011—2018 годах возглавлял предприятие «Узвторцветмет».

Предыдущий хоким района Шухрат Атамухамедов и начальники государственной налоговой инспекции и УКД ОВД.района были ранее освобождены от должностей после собрания по вопросам развития района под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 10 мая.

Новым начальником ГНК Учтепинского района стал Рустам Махмуджанович Аширматов, с 2017 года работавший начальником ГНИ города Ангрена Ташкенской области.

Начальником управления по координации деятельности ОВД района назначен Сайфулло Негматович Ахмедов, с 2018 занимавший должность заместителя начальника управления уголовного розыска ГУВД Ташкента.

Прокурором района является Жобир Одилович Азимов, с 2018 года бывший заместителем прокурора Самаркандской области.