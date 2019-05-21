Заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков объяснил «Газете.uz», почему Узбекистан не улучшил свои позиции в рейтинге восприятия коррупции, несмотря на антикоррупционную реформу.
17 мая прошел первый международный форум «Роль международных рейтингов и индексов для реформ в Республике Узбекистан».
В рейтинге восприятия коррупции Transparency International Узбекистан занял 158-е место среди 180 стран, что на один пункт ниже, чем в 2017 году, несмотря на борьбу с коррупцией. Напомним, в 2018 году 1561 должностное лицо было привлечено к уголовной ответственности, из них 821 человек — за хищение путем присвоения или растраты имущества, 138 — за дачу и получение взятки.
«Это всегда так. Во-первых, реформы требуют времени для имплементации. Во-вторых, это не факт, это восприятие. Нужно работать с людьми, с частным сектором, чтобы поменять это восприятие. Это тяжелая работа. Этим вопросом занимается наша прокуратура, наши коллеги из Министерства юстиции. Они делают очень многое — организовывают форумы, готовят законы. Восприятие очень сложно поменять. Оно сформировалось в течение десятилетий», — объяснил он.
«Несмотря на то, что вы все делаете, если другие государства делают чуть лучше, то это означает, что вы не подниметесь [в рейтинге] все равно», — добавил Одилбек Исаков.
В ноябре 2017 года сообщалось, что Узбекистан ожидает существенного улучшения позиции в рейтинге Transparency International в связи с проводимой антикоррупционной реформой. Тогда республика занимала 156 место из 176 стран.
Анвар Касымходжаев
Самым грозным оружием КОРРУПЦИИ является ГЛАСНОСТЬ (ОГЛАСКА), ПРОЗРАЧНОСТЬ проводимых процедур, максимальное уменьшение участия чиновников в распределении тендерных проектов, государственных закупок лекарств, медицинского оборудования, лицензирования и сертифицирования импортируемой продукции. До сих пор инвесторы и участники инновационных проектов сталкиваются с бюрократией, волокитой и прямым вымогательством при оформлении импортируемых товаров на всех этапах (Минздрав, Госком таможня, Госстандарт и др. ведомства).
Сейран
Сама система принуждает к взятке. Тех осмотр — взятка или будешь несколько раз приезжать (найдут мелочь); нужна справка с любого гос органа (а у нас их много нужно, и никто не знает зачем) — взятка, или постояв в очереди приедешь еще несколько раз. Отопление не работает, не подмажешь не поедет, вообще не поедет. Я пол года доказывал в теплоэнерго, что мама умерла, что считать на нее больше не надо, свидетельство о смерти не документ, пришлось идти за справкой с Махалли. И когда девушка в Махаллинском комитете сказала, что за 30тыс сделает мне справку за 15 мин, я был счастлив. Но до сих пор не знаю кому и зачем эта справка нужна, равно как и весь махаллинский комитет. А Вы говорите “восприятие“.
Ислам Баратов
Коррупцию не надо воспринимать, надо Искоренять её
Туляган Эрматов
Как будет хватать денег на прожиточный минимум у народа (имею в ввиду простого смертного), тогда только мы можем подняться в рейтинге намного десятки позиций выше.
Александр Бодягин
к сожалению в ближайшие годы искоренить коррупцию врядли возможно! чиновники на местах без денег ничего не решают!
singular cipher
“Выделять деньги на борьбу с коррупцией — это всё равно что выделять водку на борьбу с алкоголизмом“..
Adolatli Inson
Для того чтобы искоренить коррупцию, прежде всего нужна политическая воля руководства страны. Вторым рычагом в борьбе с ней является гласность и свободное участие во всех процессах независимых СМИ.
Aza Sad
Коррупция это хранический вирус в нашей крови, никакие антибиотики не подействует. Даже не старайтесь. Нужен совсем др. подход. Повышение з.п поможет если наказание ожесточить! Нужно вести рекламу, нужно восхвалять образованных, что у за ними будущее, а про бездельников надо показывать тюрьмы и т.п., т.е влиять на сознание поколения.