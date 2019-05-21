Заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков объяснил «Газете.uz», почему Узбекистан не улучшил свои позиции в рейтинге восприятия коррупции, несмотря на антикоррупционную реформу.

17 мая прошел первый международный форум «Роль международных рейтингов и индексов для реформ в Республике Узбекистан».

В рейтинге восприятия коррупции Transparency International Узбекистан занял 158-е место среди 180 стран, что на один пункт ниже, чем в 2017 году, несмотря на борьбу с коррупцией. Напомним, в 2018 году 1561 должностное лицо было привлечено к уголовной ответственности, из них 821 человек — за хищение путем присвоения или растраты имущества, 138 — за дачу и получение взятки.

«Это всегда так. Во-первых, реформы требуют времени для имплементации. Во-вторых, это не факт, это восприятие. Нужно работать с людьми, с частным сектором, чтобы поменять это восприятие. Это тяжелая работа. Этим вопросом занимается наша прокуратура, наши коллеги из Министерства юстиции. Они делают очень многое — организовывают форумы, готовят законы. Восприятие очень сложно поменять. Оно сформировалось в течение десятилетий», — объяснил он.

«Несмотря на то, что вы все делаете, если другие государства делают чуть лучше, то это означает, что вы не подниметесь [в рейтинге] все равно», — добавил Одилбек Исаков.

В ноябре 2017 года сообщалось, что Узбекистан ожидает существенного улучшения позиции в рейтинге Transparency International в связи с проводимой антикоррупционной реформой. Тогда республика занимала 156 место из 176 стран.