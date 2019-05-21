Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 мая встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, прибывшим в Ташкент с официальным визитом, сообщила пресс-служба МИДа.

Они обсудили состояние и перспективы взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ и подчеркнули взаимную заинтересованность в более активном сотрудничестве с организацией и ее институтами по всем вопросам повестки дня. Министры высказались за углубление сотрудничества в формате «Узбекистан — Евросоюз» и диалога «Вышеградская группа + Центральная Азия».

По итогам переговоров Мирослав Лайчак передал чек в размере 10 тысяч евро — добровольный взнос Словакии в поддержку Образовательного центра в Термезе по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана.

«Образование — это простой, но мощный инструмент, дающий нам шанс создать будущее, которое мы хотим. Это помогает нам накапливать знания, менять образ мыслей, переосмысливать отношение и менять поведение. Обучая молодых афганцев навыкам, которые им необходимы, страна может процветать экономически. И если мы серьезно настроены на построение безопасного будущего, наша молодежь играет в этом ключевую роль», — сказал глава МИД Словакии.

Он добавил, что центр в Термезе отражает дух регионального сотрудничества, «открывая двери неограниченным возможностям».

Мирослав Лайчак особенно оценил совместные инициативы по расширению прав и возможностей женщин и поддержке женщин-предпринимателей. Он подчеркнул, что «ОБСЕ и руководство Словакии готовы поддержать Узбекистан в укреплении стабильности и в усилиях по проведению реформ».