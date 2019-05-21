Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая подписал указ о совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей. Документом устраняется зависимость между оплатой труда, назначением пенсий и взиманием налогов, государственных пошлин, штрафов, сборов и других платежей.

С 1 сентября 2019 года взамен минимального размера заработной платы вводятся:

минимальный размер оплаты труда в сумме 577170 сумов;

базовая расчетная величина в размере 202730 сумов (текущий МРЗП);

базовая величина исчисления пенсии в размере 202730 сумов.

Минимальный размер оплаты труда — денежное выражение месячной тарифной ставки по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда с тарифным коэффициентом 1,0.

МРОТ применяется в сфере трудовых отношений для определения суммы должностного оклада, надбавок, доплат, гонораров, компенсационных выплат за дополнительную работу и других видов выплат стимулирующего характера, а также удержаний, установленных законодательством, и других платежей, ранее установленных в отношении к МРЗП, а также определения нуждаемости семьи в социальной поддержке и размера пособия по безработице.

МРОТ является обязательным для всех работодателей, независимо от организационно-правовой формы и трудовых отношений, в качестве нижней границы оплаты труда работников, полностью выполнивших установленные трудовые нормы.

Базовая расчетная величина применяется при определении размеров налогов, сборов, штрафов, государственных пошлин и других платежей за предоставляемые государственные услуги, а также стоимости патента, лицензии и других платежей для занятия определенным видом предпринимательской деятельности, размера уставных и других фондов (капитала) организаций, стоимости оплачиваемых не денежными средствами акций, иных ценных бумаг, балансовой стоимости активов юридических лиц, предельного размера микрокредитов и лизинга, а также других финансово-экономических показателей.

Базовая величина исчисления пенсии применяется для исчисления пенсий, надбавок, доплат и компенсаций, применяемых в сфере пенсионного обеспечения, а также возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

Все виды надбавок, доплат, вознаграждений и других платежей компенсационного и стимулирующего характера, установленных в отношении к МРЗП, будут пересчитаны с сохранением действующих сумовых значений данных выплат (при необходимости с их округлением в большую сторону).

В указе отмечается, что законодательством может быть установлен иной порядок определения размеров оплаты труда, пенсий и других платежей.

Министерству занятости и трудовых отношений совместно с Министерством финансов и Министерством юстиции поручено в двухмесячный срок подготовить предложения по пересмотру Единой тарифной сетки по оплате труда и установлению размеров отдельных видов пособий, компенсаций и платежей в абсолютной сумме.

Кроме того, планируется утвердить методические рекомендации по применению Единой тарифной сетки по оплате труда и установлению в организациях системы почасовой оплаты труда с учетом требований указа.