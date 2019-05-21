Девелоперская компания First Development Group (FDG) была образована в 2017 году. Это дочерняя компания крупного иностранного холдинга Gesheft Invest. FDG специализируется на строительстве качественного современного жилья и объектов инфраструктуры, сохраняя за собой репутацию надежного застройщика. В целях компании — формирование комфортного и максимально удобного пространства, которое обеспечит новый уровень жизни и будет способствовать благополучию новоселов.





1 мая компания FDG открыла старт продаж квартир в новом современном жилом комплексе Riverside. Свое название постройка получила в результате расположения возле реки Карасу в Мирзо-Улугбекском районе. ЖК имеет площадь более 0,9 га.

До 1 июля действует специальное предложение от застройщика — на стадии котлована стоимость квартир начинается от 4,7 млн сумов за 1 кв. м.

На старте продаж цены на квартиры начинаются от 135 млн сумов.





Комплекс выгодно расположен с географической точки зрения — в тихом, спальном районе Ташкента с автомобильными развязками и магистралями, связывающими все районы города.

Преимущества покупки квартир в жилых комплексах компании First Development Group:

комфортные и удобные условия проживания будущих владельцев квартир. В постройке используются только высокопрочные материалы;

красивый вид на водное пространство и город, изумительная архитектура;

удобная планировка, детская площадка, парковка и грамотно продуманное благоустройство территории станут основой счастья каждого жильца;

концепция «Двор без машин»: безопасность, увеличенная территория комфорта и отсутствие загазованности. Теперь подобная атмосфера доступна и для жильцов квартир ЖК Riverside;

родители могут быть спокойны за своих детей: по внутренней территории дома можно гулять без опаски, а детские площадки не будут пересекаться с проезжей частью. Также нет извечных парковочных споров;

для наружной отделки фасада применены долговечные высококачественные современные материалы;

просторный и безопасный лифт с плавным ходом;

качественная звукоизоляция: стены в квартирах выстроены из газобетона и способны обеспечить отличное подавление шума;

жилье по доступной цене и гарантия своевременной сдачи проекта.





Также FDG планирует создать широкую прогулочную зону вдоль территории комплекса: газоны, скамейки, урны, детская площадка, двор без машин. Пространство, которое ранее могли занимать автомобили, будет отводиться под пешеходные дорожки, зоны рекреации с зелеными насаждениями, площадки для спорта и подвижных игр. Застройщики улучшают концепцию общественных зон, уделяя внимание жизни и возможностям времяпровождения своих жильцов.





Riverside — это второй проект девелопера после известного ЖК Parkent Plaza. Последний получил известность за счет сертификата LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design) — добровольной системы сертификации зданий, относящихся к зеленому строительству. Программа была разработана «Американским советом по зеленым зданиям» для оценки энергоэффективности и экологичности проектов устойчивого развития.





В соответствии стандартам компании FDG, ЖК Riverside построят согласно современным инновациям и технологиям.

Всю подробную информацию можно получить в отделе продаж или по телефонам: (+998) 99−870−80−08, (+998) 99−860−80−08, (+998) 97−342−67−76.

Адрес отдела продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули, 430

Сайт: fdg.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

Facebook: fb.com/firstdevelopmentgroup

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