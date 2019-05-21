Директор Хорезмского дочернего предприятия компании «Матбуот таркатувчи», занимающейся распространением периодических изданий, О. К. обвиняется в растрате 562,3 млн сумов из 1,3 млрд сумов, полученных от подписки в течение 2017−2018 годов.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, нарушение было выявлено в ходе доследственной проверки, проведенной областным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре совместно с «Матбуот таркатувчи».

Сообщается, что О. К. перевел деньги на счет компании «У. З.», принадлежащей его сыну А. К. и родственнику С. Ш.

Как отмечает Генпрокуратура, обвиняемый приобрел за счет этих средств автомобили Captiva, Lacetti и Nexia, а также здания и сооружения за 16,7 млн сумов, находящихся на балансе Хазараспской типографии, основанной на базе дочернего предприятия. Фактическая стоимость объектов составляла 750 млн сумов, что позволило легализовать доходы, полученные от преступной деятельности, говорится в сообщении.

По результатам проведенной проверки взыскано 562 млн сум нанесенного ущерба.

Дополнительно сообщается, что руководитель Ханкинского филиала «Матбуот таркатувчи» (также Хорезмская область) М. Р. легализовала доходы от преступной деятельности, растратив путем перевода на счёт частного предприятия «А. С.», принадлежащего родственнику Ш. А., 214 млн из 365,5 млн сумов, оплаченных в 2018 году подписчиками, и купив на имя супруга А. А. дом в Ургенче.

В отношении О.К. и М.Р. возбуждены уголовные дела по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.