В результате массовой драки 19 мая в кафе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга получили ножевые ранения граждане Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на генеральное консульство в России.

Их четверо: Зиёев Пахлавон Бахтиёрович (15.10.1987 г. р.), Зиёев Шахриёр Бахтиёрович (3.09.1986 г. р.), Зияев Анвар Ахрорович (7.07.1987 г. р.) и Махмудов Абдуазиз Маджидович (16.07.1995 г. р.)

Пахлавон и Шахриёр Зиёевы госпитализированы в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт имени Джанелидзе и находятся в операционном блоке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса России.

Генконсульство держит ситуацию на контроле, говорится в сообщении.

МИД напомнил, что граждане Узбекистана на территории Северо-западного федерального округа России (Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург) могут при необходимости обратиться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге по телефону: +7−965−029−41−49.