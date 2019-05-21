Генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак предложил Узбекистану активизировать участие в деятельности организации, в частности, обеспечить постоянное представительство на заседаниях хартии, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Узбекистан ратифицировал Энергохартию в 1995 году, документ вступил в силу в республике с апреля 1998 года. Представители ведомств страны участвовали в деятельности четырех рабочих групп организации — по инвестициям, торговле и транзиту, энергоэффективности и стратегия, однако в 2010 году приостановили эту работу.

По данным пресс-службы, министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов и Урбан Руснак на встрече в Ташкенте обсудили реформы в энергетическом секторе республики и участие Энергетической хартии в этих процессах.

В частности, генсек организации предложил Минэнерго представить свои предложения и комментарии по договору Энергетической хартии 1994 года.

Урбан Руснак также выразил готовность организовать учебный семинар по вопросу реформ энергетического сектора Узбекистана и разработке соответствующих нормативно-правовых документов.

Энергетическая хартия выразила готовность делиться практическим опытом, накопленным в энергетическом секторе, а также содействовать в привлечении необходимых экспертов и специалистов.

Энергохартия — многостороннее торговое и инвестиционное соглашение в энергетическом секторе. Договор был подписан Евросоюзом в декабре 1994 года и вступил в силу в апреле 1998 года. На сегодняшний день к нему присоединились 52 государства.