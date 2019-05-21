Узбекистан не пропускает грузовые автомобили с цементом из Кыргызстана, сообщило издание Tazabek со ссылкой на депутата Социал-демократической партии Азамата Арапбаева.

21 мая на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента) по экономической и фискальной политике депутат заявил, что Узбекистан объявил «негласную войну». По его словам, на юге Кыргызстана большинство цементных заводов работают на экспорт.

«На наш рынок они не смогут сбыть весь свой товар, предприятия начнут простаивать, если так дальше пойдет», — приводит слова депутата Tazabek. Он попросил премьер-министра и Министерство экономики узнать, в связи с чем введено ограничение.

Министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов сообщил: «Это уже длится около недели. Мы уже отреагировали, и сейчас идут переговоры с послом Республики Узбекистан. Если ничего не решится, то мы направим делегацию, которая объяснит, что если запрет не будет снят, то мы будем принимать все необходимые меры».

«Газета.uz» обратилась с запросом в Государственный таможенный комитет Узбекистана, где отказались комментировать ситуацию.

Источники в ГТК подтвердили ограничение на импорт цемента из Кыргызстана. Грузовые автомобили простаивают на контрольно-пропускном пункте «Дустлик» на узбекско-кыргызской границе.

В посольстве Кыргызстана в Узбекистана сообщили, что в курсе происходящего, отметив, что «вопрос находится на проработке с узбекской стороной».

«Газета.uz» также направила запрос в Кабинет Министров Узбекистана.

По данным Государственного комитета по статистике, в первом квартале Узбекистан импортировал цемента на 31,3 млн долларов, что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24,9 млн долларов). Доля цемента в структуре импорта строительных материалов в январе-марте составила 10,7%.

В 2018 году импорт цемента вырос в 7,8 раза по сравнению с предыдущим годом до 176,5 млн долларов. Рост объема импорта стройматериалов в Госкомстате объяснили масштабными строительными и реконструкционными работами в стране.

Кроме того, с 1 октября в Узбекистане отменяются льготы на импорт цемента, сообщила Norma.uz. В январе 2018 года был утвержден перечень продукции, при импорте которой предоставляется льгота по уплате таможенных платежей до 1 января 2020 года. В него вошли цемент (включая цементный клинкер), асбест, лес и пиломатериалы, уголь.