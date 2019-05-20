Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, принеся присягу в Верховной раде 20 мая, сообщило агентство УНИАН.
Ему вручили символы власти президента Украины — булаву, гербовую печать и орденскую цепь.
После инаугурации Владимир Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и проведет переговоры с главами иностранных делегаций, которые приехали на инаугурацию.
Президент Украины попросил чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах, сообщил Интерфакс.
«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — сказал Зеленский с трибуны Верховной рады в своем обращении к украинскому народу.
Владимир Зеленский стал шестым по счету президентом Украины. Он набрал 73,22% голосов во втором туре президентских выборов 21 апреля, одержав победу над бывшим президентом Петром Порошенко.
Xurshid Habib
Удачи вам, пан президент!
Fahriddin Allamuratov
Я рад за Украину. Думаю этот парень сделает все правильно. Конечно он комик, но это не значит что он идиот. 95 квартал очень хорошее шоу, человек высмеивающий недостатки власти очень хорошо понимает существующие минусы и думаю все устранит. Наладит отношения с Россией и не будет плясать под америкосов. Удачи ему от всей души.
Лёлик Болик
Новый сезон))))
Арсен Асатурян
Смело! и самое главное ВЕРНО!
Алишер Расулов
Нашим чиновникам было бы хорошо прислушаться к тому, что говорит пан Зеленський.
dim dimov
Украина и Грузия, это единственные страны, экс — советские, которые полностью вырвались из “совка“, с его идолопоклонничеством на портреты.
Sanjar Rajabov
Надеюсь с Зеленского начнется процесс истинной демократизации стран СНГ.
Курбанали Холматов
Теперь ждем ваших действий пан Президент!
Агзамов Сардор
dim dimov ну почему только Украина и Грузия, есть еще и главные в этом смысле — страны прибалтики
Юлия Мусурманова
Кривой Рог гордится земляком.
Ravshan Alimukhamedov
Чувство юмора, умение шутить и способности понимать юмор других это признак высокого интеллекта.
Руслан Сагидулин
Fahriddin Allamuratov, его слова “Я встречусь с президентом России Путиным только тогда, когда Крым вернется в состав Украины, а на Донбассе и Луганске прекратится проливаться кровь украинских граждан“ точно говорят о том, что ничего хорошего России не сулит еще много лет, пока они не вернут Крым.
Rishad Nigmatulin
Руслан Сагидулин и что плохого России сулит если не вернут?)))а вы в Крыму были или в ЛНР или ДНР?что пропаганду гнёте то?у них спросите хотят ли они возвращаться)))Ещё как миленький Володимир Зеленски будет с Владимиром Путиным разговаривать)))
Albert Sharafutdinov
Как миленький- это не метод. ТОчнее это единственное понятное отношение для вашего уровня людей. Чтобы один “как миленький“ разговаривал с другим. Он ему что то должен, чтобы говорить как миленький???
По моему вы сильно преувеличиваете возможности известного всем персонажа, которому придется действовать в рамках Международного Законодательства, а не как ему заблагорассудится