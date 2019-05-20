Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, принеся присягу в Верховной раде 20 мая, сообщило агентство УНИАН.

Ему вручили символы власти президента Украины — булаву, гербовую печать и орденскую цепь.

После инаугурации Владимир Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и проведет переговоры с главами иностранных делегаций, которые приехали на инаугурацию.

Президент Украины попросил чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах, сообщил Интерфакс.

«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — сказал Зеленский с трибуны Верховной рады в своем обращении к украинскому народу.

Владимир Зеленский стал шестым по счету президентом Украины. Он набрал 73,22% голосов во втором туре президентских выборов 21 апреля, одержав победу над бывшим президентом Петром Порошенко.