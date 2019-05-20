Гражданин Узбекистана Мутал Юлдашев скончался в госпитале Ханиль в южнокорейском Сеуле от ожогов, полученных во время пожара, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Сотрудники посольства Узбекистана в Республике Корея предпринимают меры по оказанию помощи для отправки тела соотечественника на родину в сопровождении отца и брата, ранее прибывших в Сеул.

Пожар произошел 9 мая в сеульской квартире, где находились студенты Мутал Юлдашев и Фаррух Муминов. Последний в результате пожара скончался на месте.