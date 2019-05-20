Ташкентский областной суд по уголовным делам 16 мая вынес приговор в отношении бывшего председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана Муиджона Тохирий, сообщили «Газете.uz» собственные источники.

Муиджон Тохирий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 207 (должностная халатность) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.

Суд назначил экс-главе таможенного ведомства наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафа в размере 400 МРЗП (81,1 млн сумов) с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на 3 года.

Об аресте Муиджона Тохирий стало известно в декабре 2018 года. Главой ГТК он работал с декабря 2016 года по февраль 2018 года.

В 2006—2008 и 2011−2016 годах занимал должность заместителя председателя Службы национальной безопасности (ныне — СГБ), с 2013 года возглавлял службу безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова.