Совместно со стартом продаж Golden House запускает рассрочку до пяти лет без переплат. Чтобы ее оформить, необходимо иметь всего два документа — паспорт и ИНН.

Также распространяются скидки на общую стоимость квартиры при оформлении рассрочки сроком от одного года до четырех лет:

до одного года — без первоначального взноса, скидка 20% на общую стоимость;

до двух лет — первоначальный взнос 15%, скидка 15% на общую стоимость;

до трех лет — первоначальный взнос 20%, скидка 10% на общую стоимость;

до четырех лет — первоначальный взнос 25%, скидка 5% на общую стоимость;

до пяти лет — первоначальный взнос 30%, скидка не назначается.





Беспроцентная рассрочка — это процентная ставка, равная нулю. То есть компания не начисляет проценты на остаток долга, как это делается в случае ипотеки.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж.

Телефон офиса продаж: (+998) 78−150−11−11

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие,1

Ориентир: ЖК «Новомосковская»

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