В феврале Ташкент следил за историей трехэтажного дома №78 на набережной Анхора, который экстренно ломали, не дождавшись полного выселения людей. Районная администрация объясняла спешку необходимостью разбить тут парковую зону к 21 марта. Как обстоят дела у жителей бывшего дома? Репортаж Сабины Бакаевой.

1 мая хокимият столицы опубликовал видеорепортаж о жителях дома №78, получивших ключи от новых квартир в доме на улице Козиробод. В ролике говорится, что еще в течение двух недель в доме будут осуществляться мелкие ремонтные работы.

Хокимият выдал ключи жителям восьми квартир. Люди пока не могут въехать в новое жилье, потому что дом не подключен к коммуникациям. «Канализацией пользоваться нельзя, воды нет, газа нет», — говорит бывший домком бывшего дома №78 Игорь Толстыкин. Пользоваться можно только электричеством.

Пенсионер уже начал переделывать квартиру под себя. Он разобрал кирпичную кладку над дверным проемом, чтобы сделать антресоли. «Кирпичи вообще не закрепленные. Мы их практически руками расшатали…»

По словам Игоря Толстыкина, он хранит вещи в четырех местах, живет в пятом месте, а днем делает ремонт в новой квартире. В подвале бывшего дома он держал велопарк из 30 велосипедов. Работал тренером по велоспорту 34 года. «Я не могу всю жизнь платить за их хранение. Продавать их тоже жалко. Можно еще тренировать детей».





Хокимият выплачивал по 1,4 млн сумов ежемесячно на аренду жилья собственникам каждой квартиры. На съемное жилье выделенных средств не хватает. Игорь доплачивает из своей пенсии. Средства на аренду временного жилья за май жильцы еще не получили.

«В гарантийном письме хокимията района написано: до 1 мая выделят средства на аренду жилья. Фактически у нас оплачено до 15 мая. Вот сейчас мы живем в долг. Часть заплатил за аренду жилья с пенсии и вот остался на нулях», — сказал он.

Жители оставили заявку в администрации Шайхантахурского района на прием к хокиму. Встреча еще не назначена. На протяжении почти трех недель хокимият обещает подключить дом к коммуникациям и выделить деньги на аренду жилья.

«В городской хокимият мы относили заявление с подписями семи собственников квартир о том, что просим ускорить подключение дома к коммуникациям или выплатить компенсацию на аренду. Нам еще не ответили», — говорила Ольга Бритова в конце прошлой недели.

На 1,4 млн сумов ей с семьей удалось найти квартиру на 23-м квартале Чиланзара. Ежедневно детям приходится ехать на учебу в центр города. Ольга опасается, что заселение будет тянуться пол-лета. Согласно гарантийному письму, полученному Игорем и Ольгой, они должны были переехать в новый дом 1 мая.

«Семь квартир подготовили к проживанию. В остальных ни линолеума, ни ламината, там даже розеток, унитазов нет, — рассказывает Игорь Толстыкин. — Когда они хотят подключить дом? Получается, пока не установят мойки, умывальники, они не могут подключить воду. Мы заложники. Пока этот дом не соберут, мы остаемся неподключенными, мы жить не можем здесь. А самое обидное, что нам не выплачивают деньги на съемное жилье».

17 мая прораб сказал Ольге Бритовой, что уже составляют смету на подключение. «И как только по этой смете оплатят — полдня работы».

Корреспонденту «Газеты.uz» удалось узнать, что на строительство семи домов хокимият выделил подрядчику ООО Mustahkam Qurilish 42 млрд сумов. Остальную сумму компании пришлось внести самой, но продавать квартиры в этих домах Mustahkam Qurilish не имеет права — они являются государственным объектом.

Дома не сданы из-за того, что они все еще не подключены к коммуникациям. Компания ждет финансирования от хокимията. После оплаты дом подключат к канализации и водоснабжению. Газ смогут дать только после 70-процентного заселения.

Пенсионерка Татьяна Шкадских проживает с матерью 87 лет в квартире, предоставленной хокимиятом после посещения корреспондентом «Газеты.uz» дома №78, когда его разрушали вместе с жителями. Она утверждает, что 16 мая ей звонил сотрудник кадастра Отабек и требовал освободить жилье, так как она уже получила ключи от квартиры в неподключенном к коммуникациям доме.

Татьяна Шкадских жалуется, что в подвале нового дома очень сыро и всюду плесень. По имеющейся у «Газеты.uz» информации, подвалы были затоплены. Строители завершат работы, когда хокимият расплатится с подрядчиком. В Mustahkam Qurilish отказались комментировать ситуацию.

Редакция связалась с другими жильцами снесенного дома №78, выбравшими квартиры в доме на улице Кары Ниязи. По их словам, в феврале дом обещали сдать к маю. Сейчас заселение дома планируют к концу лета.

Тахир Наркулов, выбравший квартиру по этому адресу, платит за съемную квартиру 300 долларов ежемесячно. Аренду за май он полностью оплатил из собственных средств.

«В начале мая я связывался с Отабеком. Он обещает зачислить деньги на счет за три недели», — заявил Тахир Наркулов.

Гули Аюпова, также выбравшая квартиру на Кары Ниязи, снимает четырехкомнатную в Алмазарском районе вместе с шестью членами семьи. Она беспокоится, что им придется ухудшить условия проживания, если им не оплатят компенсацию.

Сотрудник кадастра на вопрос корреспондента об оплате аренды временного жилья жителям, ожидающим заселение на Кары Ниязи, ответил: «Я вам так скажу: вы в это дело не вмешивайтесь. Завтра-послезавтра дадут».

В хокимияте Ташкента «Газете.uz» в конце прошлой недели сообщили, что на оплату аренды жилья гражданам, выбравшим квартиры в доме на улице Кары Ниязи, составлен протокол и все документы имеются. Жителям достаточно пойти в банк и получить деньги. Что касается коммуникаций в доме на улице Козиробод, то они подведены и подключены к центральной системе, остаётся лишь «нажать на рычаг».

Замхокима Шайхантахурского района по строительству Бехруз Хакимов также сообщил «Газете.uz», что протокол на начисление средств уже составлен. Задержка произошла из-за выходных. По его словам, в начале текущей недели жители дома на улице Козиробод должны получить оплату жилья за май, а претендентам на жилье на Кары Ниязи выплатят компенсацию за два месяца. Подключением газа, водоснабжения и электроэнергии на Козиробод занимаются городские службы, заверил Бехруз Хакимов.





Тем временем на месте дома №78 на набережной Анхора все еще руины. Жители вспоминают, что их спешно выселяли под предлогом открытия парка «Навруз» к празднику.

Дополнение от 20 мая

Когда материал готовился к публикации, в понедельник 20 мая, нам стало известно, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев лично встретился с собственниками семи квартир на улице Козиробод. На встрече каждому было выплачено по 1,4 млн сумов наличными на аренду жилья.

В пресс-службе хокимията столицы «Газете.uz» сообщили, что коммуникации в доме на улице Козиробод подключат к 25 мая, в крайнем случае — 27 мая.