Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о задержании четырех мужчин, подозреваемых в преднамеренном убийстве семьи из пяти человек в Самаркандской области. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, это четверо безработных Г. Т. (1981 г. р.), Ж. У. (1993), Ш. Э. (1995) и Х. Н.(1996), проживающих в той же махалле, что и жертвы.
Напомним, днем 15 мая в Кушрабатском районе был обнаружен минивэн Damas с телами мужчины, женщины и троих их сыновей.
Усилиями следственно-оперативной группы, сформированной Управлением по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры, было установлено, что четверо мужчин в ночь на 15 мая проникли в дом А. Х. и нанесли металлическими предметами, принесенными с собой, удары в области головы и лицевой части спящих членов семьи.
Забрав в доме 22 млн сумов и телефон Samsung Galaxy A8, мужчины в целях сокрытия преступления погрузили тела в автомобиль хозяина дома и отвезли их на территорию села Бокичигатой махаллинского схода граждан «Дустлик».
Признательные показания четверых задержанных, изъятые орудия преступления, деньги, мобильный телефон и другие доказательства подтверждают совершение ими преступления.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «в» (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц), «в» (лиц, заведомо для виновного находившихся в беспомощном состоянии), «ж» (с особой жестокостью), «и» (из корыстных побуждений) и «п» (группой лиц) статьи 97 Уголовного кодекса. Предварительное следствие продолжается.
Asal Karimova
какой ужас!!! не люди а твари!!! пожизненный срок им!!!
Ledy Klara
22 млн и телефон ? Эта цена оказалась 5 ти людей, а дети? Люди вы что делаете?
Ola-la Glasyrina
Кошмар…всю семью из-за 22 млн. и гребанного телефона…куда катится мир…соболезнования родным и близким…теперь посмотрим как суд их дело решит…
Шерзодбек Абдуллажонович
Цена безработицы цена бюрократии.
Владимир Апресян
Если вина неоспорима, то необходимо отменить мораторий на смертную казнь для данного случая.
Gulnara Alieva
Ужас! А дети то в чем виноваты?! В том, что у родителей Дамас, телефон и 22млн. сум???!!!
Doniyor Shamuzafarov
Высшую меру наказания!
Рамиль Вильданов
Ужас какой, откуда столько жёсткости, молодые люди, а не не люди это звери какие-то
Mirvays HodjaNurulla
звери.. дайте им по максимуму срок.. чтоб головой своей думали. за что детей то..
geekthor
Если задержанные и есть виновники переступления, то наверное они все или основные с криминальным прошлым, рецедивисты, иначе объяснить такую жестокость невозможно. Или нарки, готовые убить из-за дозы.
Amir Radjabov
Пожизненное наказание.
Beka Geo
с причинами надо бороться, а не следствием
молодежи негде учиться и работать
сутра до вечера по ящику вещание об успехах страны
а в реальности мрак и безнадега.
Туляган Эрматов
Этот случай — трагедия Республиканского масштаба. Хотелось бы, что в процессе с самого начала следствия до его полного завершения в суде участвовал, контактировался с подозреваемыми корреспондент Газеты уз. и ежедневно освещал в своём сайте. Это нужно делать для того, чтобы для доклада Руководству Республики что “дело раскрыто“ не было сфабриковано дело под “давлением“ навешав вину на невиновных. Всё можно ожидать.
Хидоят Исмаилов
Пожизненное, чтобы до конца их дней мучались и с ума сходили от ночных кошмаров! Это животные, людьми нельзя назвать! Пусть теперь на своих шкурах познают цену этих 22 миллионов!
Спасибо правоохранительным органам, настоящие профессионалы! Пусть знают подобные им, что безнаказано не будет!
ODAM ODAMOV
“Безработных мужчин..“. Борются с последствиями. Если бы в нашей стране проводилась такая же жесткая демографическая политика как в Китае, то безработица, как следствие перенаселенности, была бы куда как меньше, и возможно этой трагедий не произошло бы. Неконтролируемая рождаемость — величайшее зло для планеты и человечества. Люди как саранча пожирают ресурсы Земли, и сами страдают от перенаселенности. Плевать на критику китайской модели контроля рождаемости со стороны западных идеалистов из ''Human rights watch'' и прочих защитников права на бесконтрольное размножение. Если ты живешь в социуме — будь любезен подчиняться демографическим законам, не плодись бесконтрольно. Не нравиться — вали из социума на необитаемый остров и там плодись сколько угодно.
Юлия Федосеева
Под этой новостью почти везде есть слова о детях. Но ведь жаль абсолютно всю семью! И мужчину! И женщину! Убийство ради воровства?.. Это так тяжело читать.. Всю семью ради каких-то бумажек и телефона. Это ужасно.