Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о задержании четырех мужчин, подозреваемых в преднамеренном убийстве семьи из пяти человек в Самаркандской области. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, это четверо безработных Г. Т. (1981 г. р.), Ж. У. (1993), Ш. Э. (1995) и Х. Н.(1996), проживающих в той же махалле, что и жертвы.

Напомним, днем 15 мая в Кушрабатском районе был обнаружен минивэн Damas с телами мужчины, женщины и троих их сыновей.

Усилиями следственно-оперативной группы, сформированной Управлением по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры, было установлено, что четверо мужчин в ночь на 15 мая проникли в дом А. Х. и нанесли металлическими предметами, принесенными с собой, удары в области головы и лицевой части спящих членов семьи.

Забрав в доме 22 млн сумов и телефон Samsung Galaxy A8, мужчины в целях сокрытия преступления погрузили тела в автомобиль хозяина дома и отвезли их на территорию села Бокичигатой махаллинского схода граждан «Дустлик».

Признательные показания четверых задержанных, изъятые орудия преступления, деньги, мобильный телефон и другие доказательства подтверждают совершение ими преступления.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «в» (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц), «в» (лиц, заведомо для виновного находившихся в беспомощном состоянии), «ж» (с особой жестокостью), «и» (из корыстных побуждений) и «п» (группой лиц) статьи 97 Уголовного кодекса. Предварительное следствие продолжается.