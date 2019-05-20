В Денауском районе Сурхандарьинской области раскрыто хищение льготных кредитных средств в размере 319 млн сумов, выделенных филиалом Народного банка («Халк банки») по государственной программе «Каждая семья — предприниматель». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Нарушение было выявлено в рамках совместного изучения выполнения госпрограммы, проведённого районным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, прокуратурой района и областным управлением Центрального банка.

Изучение показало, что филиал выделил льготные кредиты на строительство теплиц 12 гражданам, но не изучил целевое использование средств, что способствовало их хищению. В официальные документы по оформлению протоколов мониторинга о целевом использовании кредитов были внесены ложные сведения.

В отношении должностных лиц Денауского филиала Народного банка возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

В начале мая Генпрокуратура сообщала, что в Китабском филиале (Кашкадарьинская область) этого же банка 11 гражданам были выделены кредиты на 147 млн сумов, при этом не были изучены их потребности в кредитах и подлинность документов, что также способствовало нецелевому использованию средств.

В июне 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реализации программы «Каждая семья — предприниматель». Ее цель — «коренное улучшение материальных условий, значительные позитивные изменения в качестве и уровне образа жизни населения».

На совещании в начале мая президент назвал неудовлетворительным процесс освоения средств, выделенных по программе, и поручил наладить систему подворного обхода для уточнения потребности населения в льготных кредитах.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов в субботу сообщил, что с 1 января льготные кредиты по программе были выделены 244,7 тысячи домохозяйствам.