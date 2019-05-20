С 12 по 14 июня в «Узэкспоцентре» пройдет выставка китайских товаров и услуг. Спонсором мероприятия выступит Министерство торговли Китайской Народной Республики, а организатором — Китайская торговая палата по импорту и экспорту машин и электронных деталей.





В «Узэкспоцентре» будут представлены сельскохозяйственная и строительная техника, механические части, автозапчасти и аксессуары, бытовая техника и товары для дома.

Организаторы приглашают всех желающих посетить выставку.

Адрес: Юнусабадский р-н, пр. Амира Темура, 107, «Узэкспоцентр»

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