Заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о Центральном банке Узбекистана учтено в новой редакции закона о Центробанке. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в субботу сообщил глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

Кристин Лагард, комментируя сообщение о необходимости большей независимости ЦБ, сказала, что Центробанк должен быть самостоятельным в определении целей денежно-кредитной политики, независимо от политической повестки дня.

«С этих позиций мы проработали новую редакцию закона. Уже все этапы прошли. Сейчас проект обсуждается в Законодательной палате в первом чтении. То, что Кристин Лагард говорила, учтено в новой редакции закона о Центральном банке и банковской деятельности», — отметил глава регулятора.

Мамаризо Нурмуратов подтвердил корреспонденту «Газеты.uz», что в новой редакции закона мандат (стратегические цели) Центробанка будет «намного» расширен.

МВФ ранее также сообщал, что кредитование экономики Узбекистана в 2018 году выросло на 50%, что стало серьезным риском для макроэкономической стабильности и привело к повышению инфляции и увеличению внешнего дефицита. По большей части эти кредиты финансировались правительством, половина из них выдавалась на льготных условиях.

Глава ЦБ признал, что льготные кредиты в рамках программы «Каждая семья — предприниматель» повлияли на показатели инфляции в прошлом году, но сейчас такого влияния нет.

«Да, в прошлом году это повлияло. Сейчас — нет. Сейчас все в основном идет (выделяются новые льготные кредиты — ред.) за счет погашения старых кредитов. Суммарного роста нет. Есть определенный рост: старые кредиты погашаются, новые выдаются», — объяснил Мамаризо Нурмуратов.

Как отмечается в обзоре Центробанка за первый квартал 2019 года, темпы увеличения кредитования практически не изменились и сохранились на уровне прошлого года. Однако произошли существенные изменения в структуре роста кредитного портфеля. В частности, темпы роста кредитов в национальной валюте замедлились почти в два раза с одновременным ускорением роста кредитных вложений в иностранной валюте.