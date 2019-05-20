Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Lagrus, в котором находились 7 человек, в том числе 4 гражданина Узбекистана, произошло 18 мая на 82-м км автомагистрали «Бейнеу-Тажен» Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана со ссылкой на посольство в стране.

В результате ДТП на месте происшествия погиб гражданин Турции, остальные были госпитализированы в Бейнеускую районную больницу. В настоящее время гражданин Узбекистана Аширов Бобомурад Базарбаевич (15.08.1991 г. р), находится в реанимационном отделении медучреждения.

Остальные пострадавшие были выписаны. Среди них — граждане Узбекистана Аширов Дурдимырад Базарбаевич (17.01.1990 г. р.), Шавхумов Каримбай Юлдашевич (2.02.1980 г. р.), Гошаров Хайитмырад Атажанович (30.06.1984 г. р.)

Отдел полиции Бейнеуского района ведет по данному факты разбирательство, говорится в сообщении.

Для оказания помощи пострадавшим узбекским гражданам посольство установило прямые контакты с администрацией Мангистауской области и Бейнеуского района. Предпринимаются меры по скорейшему возвращению граждан Узбекистана на родину.