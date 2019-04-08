7 апреля на 24-м км дороги «Пунгон — Наманган» в Папском районе Наманганской области автомобиль Nexia из-за несоблюдения дистанции столкнулся с грузовиком «КрАЗ-355», сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.





Водитель О. Х. и пассажир Н. З. Nexia скончались от полученных травм, второй пассажир М. С. с телесными повреждениями был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В минувшую пятницу в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в 2:35 на пересечении проспекта Мустакиллик и улицы Шахрисабз также произошло столкновение двух автомобилей: Mercedes-Benz и Matiz.





По данным пресс-службы ГУВД столицы, водитель Mercedes-Benz проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Matiz. Он скрылся с места происшествия, не сообщив о произошедшем в правоохранительные органы и не вызвав «скорую помощь» пострадавшим.

Водитель Matiz 67-летний С. С. и два пассажира — 22-летний У. Ж. и 36-летний А. П. — получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность водителя — им оказался 33-летний житель Ташкентской области Э. М.