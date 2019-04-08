Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу перед руководителями областей, городов и районов увеличить экспорт и объем налоговых поступлений на 30% по итогам первого полугодия 2019 года, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

4 апреля под председательством главы государства прошло видеоселекторное совещание, посвященное результативности исполнения прогнозов поступлений в государственный бюджет и экспорта, а также обеспечению неукоснительного выполнения показателей прогнозов на первые шесть месяцев.

«Первое полугодие — испытания для всех нас. Только теперь начинаем видеть, что значит экономика, конкурентоспособность, работа с мировым сообществом. Люди будут нас оценивать. Почему реализуются программы „Обод кишлок“ и „Обод махалля“, пять инициатив… Вчера на совещании дал поручение [внедрить] кардинально другую систему. Выполняйте то, что говорят, немного самоотверженно и с верностью, и будет результат. В каждом постановлении указано решение проблемы, каждый день принимаем одно постановление для решения проблемных вопросов», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев подверг критике сложный механизм подсчета налога на добавленную стоимость и поручил разработать постановление об устранении проблем, возникающих при реализации налоговой реформы. «[Механизм работы] НДС мы объясняем не один месяц, а четыре», — отметил он.

Президент указал, что необходимо сделать для выхода на мировые рынки, и пояснил, почему важен экспорт.