На мусоросортировочной линии государственного предприятия по перегрузке и утилизации отходов в Яккасарайском районе Ташкента трудоустроены 60 лиц без определенного места жительства. Об этом сообщил начальник трех перегрузочных станций столицы Рафаэль Бекмулин в ходе пресс-тура, организованного Государственным комитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

В проект инвестировала компания Eco World. «Сортировочная линия — частный проект компании при поддержке ГУВД Ташкента, хокимията Ташкента и Госкомэкологии. Изначально вопрос стоял не столько в получении прибыли, сколько в решении социальных проблем. Людям делают паспорта, обеспечивают их работой и зарплатой в размере 500−600 тысяч сумов в месяц», — рассказал Рафаэль Бекмулин.

Глава компании Eco World Олимхон Тураханов сообщил, что сортировочная линия имеет пропускную способность 100 тонн мусора в сутки. К концу текущего года она будет перемещена на другую перегрузочную станцию. На Якассарайском предприятии при поддержке китайских партнеров будут установлены три новые линии общей мощностью 600 тонн.

В жилом павильоне для лиц без определенного места жительства есть общая комната с двухъярусными кроватями, душевые, столовая, кухня и медпункт. Помещения отапливаются газом. В ближайшее время будут приобретены стиральные машины. С увеличением мощности сортировочных линий над павильоном будет надстроен дополнительный этаж.





«Мы также планируем установить сортировочные линии на двух других станциях Ташкента, что позволит создать дополнительные 250−300 рабочих мест. Проект подразумевает приобретение оборудования для переработки органических и твердых бытовых отходов. С открытием предприятий по утилизации опасных отходов будем сортировать батарейки. В ближайшие два года запустим переработку электротехнических аппаратов», — сказал Олимхон Тураханов.

Напомним, летом прошлого года при ГУВД Ташкента открылся первый Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства для защиты их интересов, а также социальной поддержки и обеспечения занятости. С момента открытия он принял свыше 3500 человек.