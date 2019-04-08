Посольство Республики Корея в Узбекистане с 1 апреля начало оказывать правовые услуги лицам без гражданства корейской национальности при оформлении гражданства Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в дипмиссии страны.

В частности, посольство консультирует по подготовке документов, необходимых для получения гражданства, и оказывает физическую помощь в подаче документов престарелым и лицам с инвалидностью.

«Посольство надеется на то, что посредством данной программы этнические корейцы, не имеющие гражданства, смогут получить гражданство Республики Узбекистан и обретут более надежный правовой статус, а также будут пользоваться удобствами, связанными с пребыванием в Республике Корея», — отмечается в сообщении.