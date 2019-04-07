Информация в СМИ об увольнении личного состава Государственной налоговой инспекции Шайхантохурского района столицы недостоверна, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного налогового комитета.

«На данный момент освобожден от занимаемой должности только руководитель ГНИ Шайхантохурского района (Фахриддин Абдунабиев — ред.), об увольнении других сотрудников этой инспекции приказов не было», — отметили в ГНК.

На видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 4 апреля было принято решение обновить состав руководителей районных ГНИ Ташкента.

На совещании в ГНК 5 апреля были объявлены приказы об освобождении от занимаемых должностей руководителей налоговых инспекций Мирабадского, Мирзо-Улугбекского , Учтепинского , Сергелийского , Юнусабадского , Бектемирского и Шайхантохурского районов.

Кроме того, после критики президента в ГНК начали «в срочном порядке» пересматривать кадровый состав налоговых органов. Специальная комиссия займется вливанием «новой крови» в систему.

В частности, комиссия в настоящее время изучает соответствие установленным требованиям сотрудников Шайхантохурского ГНИ. О результатах работы будет представлена более подробная информация, заявили в ГНК.