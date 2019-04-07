Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу открыл в Термезе первый Международный фестиваль искусства бахши, сообщила пресс-служба главы государства. В форуме, который продлится до 10 апреля, участвуют более 160 представителей из 74 стран.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность руководителю Азиатско-Тихоокеанского управления ЮНЕСКО Андрею Шевелеву, директору по культуре Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (АЙСЕСКО) Рхиати Салиху, руководителю Всемирного ремесленнического совета по АТР Гаде Риде Хижжави и официальным лицам из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, прибывшим на фестиваль.

«Именно фольклорное искусство является источником всех созданных человечеством бесценных сокровищ культуры. Искусство сказителей-бахши, отражающее национальную самобытность разных народов, их язык, образ жизни, обычаи и традиции, имеет особое значение как неотъемлемая часть общечеловеческой культуры», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Руководитель страны отметил, что в эпоху глобализации, «когда шоу-бизнес и „массовая культура“, превратившись в сферу коммерции, зачастую негативно влияют на духовное развитие общества, к сожалению, ослабевают внимание и интерес к фольклорному искусству — животворящему источнику любой национальной культуры».

Шавкат Мирзиёев назвал фольклорное искусство «колыбельной песней человечества». «Такое великое, уникальное искусство в последнее время все больше рассматривается как отжившая форма культуры, а кое-где и вовсе утрачивается, поэтому остро нуждается в охране и защите», — сказал он.

Президент подчеркнул, что фестиваль организован для всесторонней поддержки народного творчества и «обладателей неповторимого таланта, называемых в разных краях по-разному — бахши-шоир, жиров, акын, манасчи, ашуг, одновременно владеющих уникальным мастерством поэта, музыканта и исполнителя».

Для превращения искусства бахши в «визитную карточку» национальной культуры Шавкат Мирзиёев выступил со следующими инициативами:

возродить существовавшие ранее и развивать новые творческие школы бахши, традиции «мастер-ученик» в этой сфере, стимулировать творческую и научную деятельность бахши-поэтов, ученых-фольклористов, преподавателей и специалистов;

создать при учреждениях культуры творческие секции по искусству бахши;

открыть широкую дорогу творчеству бахши-поэтов и поддерживать их участие в культурных и праздничных мероприятиях;

усилить международное сотрудничество в этом направлении, наладить взаимный обмен опытом;

разработать конкретные меры по эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий, возможностей телевидения и интернета, тиражированию фольклорных произведений для широкой популяризации искусства бахши.