Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу открыл в Термезе первый Международный фестиваль искусства бахши, сообщила пресс-служба главы государства. В форуме, который продлится до 10 апреля, участвуют более 160 представителей из 74 стран.
Шавкат Мирзиёев выразил признательность руководителю Азиатско-Тихоокеанского управления ЮНЕСКО Андрею Шевелеву, директору по культуре Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (АЙСЕСКО) Рхиати Салиху, руководителю Всемирного ремесленнического совета по АТР Гаде Риде Хижжави и официальным лицам из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, прибывшим на фестиваль.
«Именно фольклорное искусство является источником всех созданных человечеством бесценных сокровищ культуры. Искусство сказителей-бахши, отражающее национальную самобытность разных народов, их язык, образ жизни, обычаи и традиции, имеет особое значение как неотъемлемая часть общечеловеческой культуры», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Руководитель страны отметил, что в эпоху глобализации, «когда шоу-бизнес и „массовая культура“, превратившись в сферу коммерции, зачастую негативно влияют на духовное развитие общества, к сожалению, ослабевают внимание и интерес к фольклорному искусству — животворящему источнику любой национальной культуры».
Шавкат Мирзиёев назвал фольклорное искусство «колыбельной песней человечества». «Такое великое, уникальное искусство в последнее время все больше рассматривается как отжившая форма культуры, а кое-где и вовсе утрачивается, поэтому остро нуждается в охране и защите», — сказал он.
Президент подчеркнул, что фестиваль организован для всесторонней поддержки народного творчества и «обладателей неповторимого таланта, называемых в разных краях по-разному — бахши-шоир, жиров, акын, манасчи, ашуг, одновременно владеющих уникальным мастерством поэта, музыканта и исполнителя».
Для превращения искусства бахши в «визитную карточку» национальной культуры Шавкат Мирзиёев выступил со следующими инициативами:
- возродить существовавшие ранее и развивать новые творческие школы бахши, традиции «мастер-ученик» в этой сфере, стимулировать творческую и научную деятельность бахши-поэтов, ученых-фольклористов, преподавателей и специалистов;
- создать при учреждениях культуры творческие секции по искусству бахши;
- открыть широкую дорогу творчеству бахши-поэтов и поддерживать их участие в культурных и праздничных мероприятиях;
- усилить международное сотрудничество в этом направлении, наладить взаимный обмен опытом;
- разработать конкретные меры по эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий, возможностей телевидения и интернета, тиражированию фольклорных произведений для широкой популяризации искусства бахши.
«Если мы сегодня все вместе не предпримем реальных действий для сохранения этого чудесного самобытного искусства, то завтра, к сожалению, может быть уже поздно, и история нас не простит», — заявил президент.
Alisher Radjapov
Хм. Получается, что переселять людей со своих домов в махалле в многоэтажки — это негативное влияние бизнеса на национальные традиции?
Adolatli Inson
Наконец-то, долгожданная оценка негативному влиянию ШОУ-БИЗНЕСА и “МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ“ на народы страны дана Руководителем РУз. Это очень хорошо. Каждому человеку режет ухо Заслуженный или Народный шоу-бизнесмен. Представьте себе такие “звания“ за рубежом нашей страны, как Народный артист Великобритании или Заслуженный артист США? Не смешно, правда? Так за эти звания совсем не бедные люди получают деньги из бюджета страны, и деньги пожизненные. Это разве справедливо? Следующим шагом должно быть направление этих “заслуженных“, а может бить и “не совсем заслуженных“ денег НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ НАРОДА — детям-инвалидам, больным раком или иными, тяжелыми формами заболеваний, многодетным малообеспеченным семьям и так далее. Ждем хороших новостей.