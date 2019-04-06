6 апреля в 02:08 на территории Дехканабадского района Кашкадарьинской области грузовой поезд застрял на просевшей железной дороги. Инцидент произошел на 98 км шестого пикета по направлению «Окработ-Дехканабад», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС.

Железнодорожная колея, по которой перемещался поезд, состоящий из 56 вагонов (в 26 из них был груз, 30 пустые), просел из-за оползней, которые образовались после выпадения «аномально интенсивных дождевых осадков». В результате на длине 50−60 м земля просела на 2,5−3 м, а два электровоза застряли на данном участке ж/д.





В настоящее время движение по этой железной дороге приостановлено, однако, как сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари», участок планируется восстановить к вечеру.

МЧС отмечает, что с помощью маневрового электровоза с просевшей железной дороги на ровную поверхность удалось вытащить 56 вагонов. Работы по перемещению двух электровозов продолжаются.

Для восстановления железнодорожного участка привлечены два аварийно-восстановительных поезда компании «Узбекистон темир йуллари», 180 сотрудников и техника Каршинского регионального железнодорожного узла.