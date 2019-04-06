Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу ознакомился с новым терминалом международного аэропорта Термеза. Строительство терминала было завершено в преддверии первого Международного фестиваля искусства бахши, сообщила пресс-служба президента.





Новый терминал способен обслуживать 400 пассажиров в час. Здесь созданы условия для ускоренного прохождения таможенного контроля и получения багажа.

Помимо залов ожидания и CIP-залов, в здании имеются комнаты матери и ребенка, места для совершения молитвы, медпункт, магазины Duty Free и сектор выдачи виз для иностранных туристов.





Президент дал указания по проекту строительства новой взлетно-посадочной полосы. Он также отметил необходимость увеличения числа международных рейсов и потока туристов.