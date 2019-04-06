В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области, где ночью под грузовым поездом просел грунт железнодорожного пути, завершены восстановительные работы, сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».

«Восстановительные работы по укреплению верхнего строения разрушенного железнодорожного полотна завершены, и дорога полностью восстановлена», — сообщил Информационно-аналитический медиацентр компании.

Как мы писали ранее, участок протяженностью 50−60 м из-за оползней, вызванных обильными дождями, просел на глубину 2,5−3 м. Поезд состоял из двух электровозов и 56 вагонов. Пострадавших нет, вагоны не пострадали.

Для оперативного устранения последствий природной стихии на место выехала делегация «Узбекистон темир йуллари» во главе с и. о. председателя правления Хуснутдином Хасиловым.