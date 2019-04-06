Ансамбль Omnibus из Ташкента и самаркандский исполнитель Фарход Халимов 31 марта в Лиссабоне получили престижную премию Ага Хана в области музыки.

Художественному руководителю ансамбля Omnibus Артему Киму была вручена премия в номинации «Образование» за «инновационные усилия по сближению традиций макома Центральной Азии с языком современной музыки».

В течение многих лет Omnibus работал над восстановлением древних ладов макома, а также созданием уникальной системы нотации для записи музыки в этом жанре.

Ансамбль был создан в 2004 году в Ташкенте группой энтузиастов во главе с композитором, дирижером и театральным режиссером Артемом Кимом. Помимо концертных выступлений в Европе, США и Азии, Omnibus получил известность благодаря своей деятельности в сфере науки и образования.

Премия Ага Хана в области музыки была учреждена фондом Ага Хана для того, чтобы выделить и признать выдающиеся творческие достижения лучших исполнителей, композиторов, ученых, реставраторов и хранителей музыкальной истории из стран со значительным количеством мусульманского населения.

В награждении принял участие президент Португалии Марсело Ребело де Соуза. Говоря о премии, он сказал: «Это путь построения мостов, глобализации очень человеческим способом. Собирать людей вместе. Почти то, что мы, португальцы, понимаем под смыслом существования».

«Церемония вручения премии Ага Хана — это крупный международный форум, который собирает ведущих специалистов в области музыки. На семинарах и дискуссиях в кулуарах премии обсуждались самые серьезные проблемы музыкального искусства и прежде всего — образования. Очевидно, что будущее — за концептуально новыми технологиями в сфере образования. Omnibus — автор системных разработок в этом направлении, и вручение нам премии в номинации „Образование“ является признанием важности наших поисков и открытий», — сказал «Газете.uz» Артем Ким.

«Многие деятели искусства и образования выражают заинтересованность в приезде в Узбекистан для изучения нашего опыта. И это совершенно новая парадигма для страны. К нам хотят приехать не „звезды“ за деньгами, и не туристы — за развлечениями. А серьезные, думающие люди — за уникальными отечественными знаниями. Будет этот потенциал реализован или нет — зависит от людей, определяющих внешнюю и внутреннюю культурную политику нашей страны», — добавил Артем Ким.





Фарход Халимов из Самарканда выступает во время церемонии вручения премии. Фото пресс-службы фонда Ага Хана.

Помимо ансамбля Omnibus, премии Ага Хана в области музыки был удостоен еще один лауреат из Узбекистана — певец, композитор и исполнитель из Самарканда Фарход Халимов. Он получил премию в номинации «Сохранение, возрождение и популяризация» за сохранение песенного наследия Самарканда.

Премии также получили Мустафа Саид (Египет), Фирангиз Ализаде (Азербайджан), Бадиаа Боруизи (Тунис), музей Гурминджа (Таджикистан), Уму Сангаре (Малайзия), Баллаке Сиссоко (Мали), Дариуш Талай (Иран) и Мохаммед Риза Шаджариан (Иран).

В состав независимого жюри премии Ага Хана вошли авторитетные исследователи и исполнители из Франции, США, Пакистана и Сирии, включая Дэвида Харрингтона, основателя «Кронос-квартета», одного из самых известных ансамблей современной музыки в мире.