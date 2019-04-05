«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты горячих блюд из говядины, которые можно приготовить на обед или ужин.

Говядина по-бургундски





В основу этого блюда входят нежные кусочки говядины и овощи, которые томятся в течение трех часов в соусе. Говядину по-бургундски стоит готовить большой порцией, чтобы собрать за столом большую семью.

Говядина с брокколи в азиатском стиле





Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается мягким, кисловато-сладким и пряным, а соцветия капусты остаются хрустящими и сохраняют витамины. Этот рецепт для тех случаев, когда обед или ужин должны быть приготовлены максимально быстро.

Хамир-хасип





Хамир-хасип — блюдо узбекской кухни, которое станет отличным вариантом для обеда или ужина. Готовится оно из простых продуктов, которые найдутся на кухне у каждого.

«Ленивые» голубцы





Если лень возиться с капустными листами, удалять кочерыжку, заворачивать в каждый листик фарш — этот рецепт отлично выручит. Голубцы получаются вкусными, сытными, экономными и полезными.

Котлеты в грибном соусе





Когда привычные котлеты надоели, их подачу легко можно разнообразить, например, добавить соус, который сделает их нежнее и вкуснее.

Чесночная говядина с картофелем





Этот рецепт содержит сразу основное блюдо и гарнир, что порадует тех, кто хочет сэкономить время, а необычная подача блюда удивит семью и гостей.

Тушеная говядина с черносливом





Говядина с черносливом станет хорошим выбором для семейного ужина или праздничного обеда. Сухофрукты придают вкус и аромат мясу, а новые нотки делают его пикантным и выразительным.

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