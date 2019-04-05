Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2019 году до 5,3% с 5,1%, спрогнозированных в январе. Об этом говорится в докладе ВБ об экономической ситуации в регионе Европы и Центральной Азии.

Прогноз роста ВВП на 2020 год сохранен на уровне 5,5%, в 2021 году ВБ ожидает рост в 6%. Прогноз по экономике Узбекистане остается положительным.

Инфляция в стране в этом году, по прогнозу ВБ, составит 14,8%. Центробанк Узбекистана, в свою очередь, прогнозирует годовую инфляцию на уровне 13,5−15,5%.

«Ожидается, что рыночные реформы позволят устранить трудности в производстве и либерализовать сектора экономики с высоким потенциалом роста, такие как плодоовощеводство, туризм, пищевая, текстильная и химическая промышленность. Значительное снижение налоговой нагрузки на бизнес в 2019 году поддержит реформы. Инфляционное давление будет сохраняться в 2019—2020 годах из-за дальнейших реформ в системе ценообразования и повышения заработной платы, но ожидается, что к 2021 году снизится до умеренного уровня», — говорится в докладе.

Риском для экономики Узбекистана остается его зависимость от экономической модели, в которой доминирует государство, и от традиционных торговых партнеров, которые в среднесрочной перспективе сталкиваются с повышенными внешними рисками (например, Россия), считают эксперты ВБ.

Реформа государственных предприятий, финансового и сельскохозяйственного сектора, приватизация несельскохозяйственных земель имеет «решающее значение для экономических преобразований, поддержания роста и создания рабочих мест». Реформы также несут серьезные экономические и социальные риски, которые необходимо тщательно отслеживать и решать, отмечается в докладе.

Ранее Азиатский банк развития улучшил прогноз ВВП Узбекистана в 2019 году до 5,2% с 5%, прогнозируемых в сентябре 2018 года.

В начале марта Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2019 году до 5,5% против 5%, спрогнозированных в ноябре 2018 года.