В Государственном налоговом комитете Узбекистана в пятницу прошло внеочередное совещание. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК, руководящий состав комитета и районных инспекций столицы, заместители хокимов Ташкента и районов города обсудили итоги совещания, проведенного накануне президентом Шавкатом Мирзиёевым.

В четверг глава государства подверг критике сложный механизм подсчета НДС и поручил разработать постановление об устранении проблем, возникающих при реализации налоговой реформы. Кроме того, были уволены хоким Шайхантахурского района Ташкента и семь начальников государственных налоговых инспекций столицы, не выполнивших прогноз по поступлениям в бюджет.

Отметив «справедливость критических высказываний», в ГНК признали, что «население до сих пор не чувствует качественных изменений в работе и в поведении сотрудников налоговых органов»: «Вместо разъяснений и проведения профилактических мер некоторые сотрудники провоцируют предпринимателей на нарушение норм закона, подсказывая пути обхода налоговых выплат».

В ГНК планируют в срочном порядке пересмотреть кадровый состав налоговых органов, в первую очередь столичных, а также оценить соответствие квалификации и ответственное отношение сотрудников к своей работе.

«Для этого будет создана специальная комиссия, которая будет отвечать также за вливание в систему „новой крови“, способных и ответственных специалистов. Молодые специалисты будут приниматься на работу на основе открытого конкурса. Для них специалистами ГНК будет разработана специальная программа для приобретения необходимых профессиональных навыков», — отметили в комитете.

На совещании также решено пересмотреть работу по камеральному контролю, хронометражным обследованиям, паспортизации и экспресс-изучениям налогоплательщиков.

«Эти системы на сегодняшний день имеют определенные пробелы, которые необходимо незамедлительно исправить. В этом плане отмечена необходимость принятия мер в отношении низкого уровня налоговых поступлений в наличной форме от деятельности автостоянок, оказания транспортных услуг, арендодателей крупных торговых комплексов, получающих прибыль от неучтенных доходов», — сообщили в ГНК.

«С вводом новой налоговой системы, естественно, у предпринимателей возникают ошибки в определенных документах», — признали в комитете. ГНК намерен перенять опыт зарубежных стран, где не применяется административная ответственность за первую же ошибку предпринимателей, «полагаясь на информационно-коммуникационные технологии или другие факторы, предоставив возможность исправиться».