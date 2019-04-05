Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 апреля провел видеоселекторное совещание по исполнению прогнозов поступлений в государственный бюджет и экспорта, во время которого произвел кадровые перестановки.

Шухрат Санжарович Мухамедханов освобожден от должности хокима Шайхантахурского района. Уволены также его первый заместитель по вопросам экономики и предпринимательства Шухрат Закиржанович Садиков и начальник государственной налоговой инспекции района Фахриддин Абдунабиев Умарович, сообщили «Газете.uz» в администрации Ташкента. Причина — невыполнении прогноза по налоговым поступлениям в бюджет.

В ходе совещания за пассивность в обеспечении поступлений в бюджет и невыполнение прогноза глава государства уволил также семь начальников районных налоговых инспекций (Учтепинский, Мирабадский, Бектемирский, Юнусабадский, Мирзо-Улугбекский, Шайхантахурский, Сергелийский районы).

В конце марта на собрании под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова хоким Шайхантахурского района и его первый заместитель, а также начальник районного ГНИ уже получали выговор.

Шухрат Мухамедханов возглавлял Шайхантахурский район с августа 2018 года. Ожидается, что в пятницу исполняющим обязанности хокима будет назначен заместитель хокима Шайхантахурского района по вопросам по вопросам инвестиций, инноваций, оказания содействия приватизированным предприятиям и развития малых промышленных зон и туризма Рустам Турсунович Мавланов.

Рустам Мавланов. Фото: shayhontohur.tashkent.uz.