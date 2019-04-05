Высшее образование в Польше имеет свои особенности, как и в других странах мира. Вниманию представлено 25 интересных фактов об учебе в польских вузах, способных приятно изменить понимание людей о высшем образовании.

Учебный год в университетах Польши начинается с октября, что является хорошим поводом продлить себе летние каникулы. Чтобы поступить в польский вуз, необходимо лишь подтвердить знание иностранного языка, на котором будет проводиться обучение, и предоставить перечень необходимых документов. Исключением являются лишь творческие факультеты, где набор осуществляется с учетом предоставленных работ абитуриентов. По сравнению с другими странами Европейского Союза оплата за образование в Польше является оптимальной. Стоимость обучения начинается от 1 тысячи евро в год. Дополнительным преимуществом к приемлемой цене обучения является то, что расходы на проживание и питание гораздо меньше, чем в других европейских странах. Это благодаря тому, что Польша не входит в зону евро и использует свою национальную валюту — польский злотый. Абитуриенты имеют возможность подавать документы в университеты Польши два раза в год, так как вступительные кампании приема кандидатов проводятся как на осенне-зимний семестр (обучение начинается с октября), так и на весенне-летний (обучение начинается с марта). Обучение на инженерных направлениях в Польше длится всего три с половиной года (7 семестров). В большинстве польских вузов обучение на дневной форме проходит четыре дня в неделю, остальное время предназначено для самообразования. Медицина, психология, право — направления, не разделенные на бакалавриат и магистратуру. Обучение по ним длится пять лет, а по окончании вуза выпускник получает диплом магистра. Медицинское образование в Польше славится не только в странах Европейского Союза, но и пользуется популярностью среди студентов из США, Австралии, Саудовской Аравии, Катара и других. Все это благодаря высоким стандартам обучения по достаточно низкой стоимости и диплому, признаваемому в большинстве стран мира. Система образования в Польше осуществляется посредством Болонского процесса. Предметы и график занятий в университетах Польши меняются в начале каждого семестра. При поступлении в любой вуз Польши нет возрастных ограничений. Никто не удивится однокурсникам старше 35 лет.





Экзамены во время сессии можно сдавать несколько раз: сначала нулевой срок, потом первый, а затем второй, то есть пересдача. Если же не удалось сдать экзамен с трех раз, то у студента есть еще и четвертый срок — комиссионный, то есть сдача предмета переносится на следующий год. Преподаватели польских вузов не берут взятки. Лучше даже не предлагать, так как они уведомляют об этом полицию. Обязательные занятия по физкультуре можно не посещать, если студент ходит в спортзал или бассейн. Достаточно предъявить справку о посещении того или иного спортивного комплекса. Хаотичный график занятий. Например, в понедельник может быть одна пара с 8 до 10, потом перерыв и еще две пары с 13 до 17, а на следующий день по расписанию — три пары с 12 до 18. Удобно, не так ли? Гораздо меньше стресса по утрам и больше времени на самообразование. На занятия можно опаздывать максимум на 15 минут. При каждом университете Польши действует бюро практик и карьеры, которое помогает студентам в поиске стажировок как в Польше, так и за рубежом. Каждый вуз Польши имеет свою локальную сеть («виртуальный деканат»), с помощью которой студент может уточнять график занятий, свои результаты в обучении, следить за событиями, не выходя из дома. Каждый преподаватель проводит индивидуальные консультации, на которых бесплатно объясняет материал студентам, пропустившим занятия или тем, кто недостаточно хорошо усвоил материал. Все государственные вузы Польши гарантируют своим студентам, в первую очередь иностранным, места в общежитии. Многие высшие учебные заведения Польши называют высшими школами — это и есть университет. В Польше вузы могут носить название высшая школа, академия, учельня или университет. Дипломы польских вузов признаются во всех странах Европейского Союза, поэтому каждый выпускник имеет возможность трудоустроиться не только в Польше, но и в любой другой европейской стране. Правительство Польши заинтересовано в квалифицированных кадрах и дает своим выпускникам возможность поиска работы на территории страны, продлевая срок действия визы еще на год с момента окончания вуза. Обучение в Польше предоставляет студентам прекрасную возможность легко и недорого путешествовать. Ведь благодаря бюджетным авиалиниям, доступным скоростным поездам и рейсовым автобусам внутри Европы, путешествия становятся неотъемлемой частью современного европейского образования.

Посольство Республики Польша приглашает всех желающих на выставку «Образование в Польше». Выставка пройдет 27 апреля с 10:00 до 18:00 в International Hotel Tashkent. В мероприятии примут участие представители более 30 польских вузов.

Дополнительную информацию об обучении в польских вузах можно получить в посольстве Республики Польша.

Телефон: (+998) 78−120−86−50

Сайт: taszkent.msz.gov.pl

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