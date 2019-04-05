Высшее образование в Польше имеет свои особенности, как и в других странах мира. Вниманию представлено 25 интересных фактов об учебе в польских вузах, способных приятно изменить понимание людей о высшем образовании.
- Учебный год в университетах Польши начинается с октября, что является хорошим поводом продлить себе летние каникулы.
- Чтобы поступить в польский вуз, необходимо лишь подтвердить знание иностранного языка, на котором будет проводиться обучение, и предоставить перечень необходимых документов. Исключением являются лишь творческие факультеты, где набор осуществляется с учетом предоставленных работ абитуриентов.
- По сравнению с другими странами Европейского Союза оплата за образование в Польше является оптимальной. Стоимость обучения начинается от 1 тысячи евро в год.
- Дополнительным преимуществом к приемлемой цене обучения является то, что расходы на проживание и питание гораздо меньше, чем в других европейских странах. Это благодаря тому, что Польша не входит в зону евро и использует свою национальную валюту — польский злотый.
- Абитуриенты имеют возможность подавать документы в университеты Польши два раза в год, так как вступительные кампании приема кандидатов проводятся как на осенне-зимний семестр (обучение начинается с октября), так и на весенне-летний (обучение начинается с марта).
- Обучение на инженерных направлениях в Польше длится всего три с половиной года (7 семестров).
- В большинстве польских вузов обучение на дневной форме проходит четыре дня в неделю, остальное время предназначено для самообразования.
- Медицина, психология, право — направления, не разделенные на бакалавриат и магистратуру. Обучение по ним длится пять лет, а по окончании вуза выпускник получает диплом магистра.
- Медицинское образование в Польше славится не только в странах Европейского Союза, но и пользуется популярностью среди студентов из США, Австралии, Саудовской Аравии, Катара и других. Все это благодаря высоким стандартам обучения по достаточно низкой стоимости и диплому, признаваемому в большинстве стран мира.
- Система образования в Польше осуществляется посредством Болонского процесса.
- Предметы и график занятий в университетах Польши меняются в начале каждого семестра.
- При поступлении в любой вуз Польши нет возрастных ограничений. Никто не удивится однокурсникам старше 35 лет.
- Экзамены во время сессии можно сдавать несколько раз: сначала нулевой срок, потом первый, а затем второй, то есть пересдача. Если же не удалось сдать экзамен с трех раз, то у студента есть еще и четвертый срок — комиссионный, то есть сдача предмета переносится на следующий год.
- Преподаватели польских вузов не берут взятки. Лучше даже не предлагать, так как они уведомляют об этом полицию.
- Обязательные занятия по физкультуре можно не посещать, если студент ходит в спортзал или бассейн. Достаточно предъявить справку о посещении того или иного спортивного комплекса.
- Хаотичный график занятий. Например, в понедельник может быть одна пара с 8 до 10, потом перерыв и еще две пары с 13 до 17, а на следующий день по расписанию — три пары с 12 до 18. Удобно, не так ли? Гораздо меньше стресса по утрам и больше времени на самообразование.
- На занятия можно опаздывать максимум на 15 минут.
- При каждом университете Польши действует бюро практик и карьеры, которое помогает студентам в поиске стажировок как в Польше, так и за рубежом.
- Каждый вуз Польши имеет свою локальную сеть («виртуальный деканат»), с помощью которой студент может уточнять график занятий, свои результаты в обучении, следить за событиями, не выходя из дома.
- Каждый преподаватель проводит индивидуальные консультации, на которых бесплатно объясняет материал студентам, пропустившим занятия или тем, кто недостаточно хорошо усвоил материал.
- Все государственные вузы Польши гарантируют своим студентам, в первую очередь иностранным, места в общежитии.
- Многие высшие учебные заведения Польши называют высшими школами — это и есть университет. В Польше вузы могут носить название высшая школа, академия, учельня или университет.
- Дипломы польских вузов признаются во всех странах Европейского Союза, поэтому каждый выпускник имеет возможность трудоустроиться не только в Польше, но и в любой другой европейской стране.
- Правительство Польши заинтересовано в квалифицированных кадрах и дает своим выпускникам возможность поиска работы на территории страны, продлевая срок действия визы еще на год с момента окончания вуза.
- Обучение в Польше предоставляет студентам прекрасную возможность легко и недорого путешествовать. Ведь благодаря бюджетным авиалиниям, доступным скоростным поездам и рейсовым автобусам внутри Европы, путешествия становятся неотъемлемой частью современного европейского образования.
Посольство Республики Польша приглашает всех желающих на выставку «Образование в Польше». Выставка пройдет 27 апреля с 10:00 до 18:00 в International Hotel Tashkent. В мероприятии примут участие представители более 30 польских вузов.
Дополнительную информацию об обучении в польских вузах можно получить в посольстве Республики Польша.
Телефон: (+998) 78−120−86−50
Сайт: taszkent.msz.gov.pl
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