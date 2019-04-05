МЧС Узбекистана совместно с сотрудниками местных органов власти приступило к устранению последствий сходов селевых потоков в Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства.

5 апреля в результате выпадения интенсивных осадков в период с 3:25 по 3:37 в Самаркандской области водой затопило дворы 41 жилого дома и 3 многоэтажных дома, в том числе 2 подвала и входную площадку в подъезде.

В Навоийской области сильные ливни прошли с 2:40 по 3:25. Потоки воды, образовавшиеся в низинах холмов, сошли на махалли «Миёнкол», «Корача», «Узбекистон» и «Кушчинор» в Хатырчинском районе. В результате затоплены приусадебные участки девяти домов в махалле «Миёнкол» и шести — в махалле «Узбекистон».

Из-за продолжительных — с 3:30 по 7:15 — ливней в Джизакской области дождевой водой затопило два жилых дома в поселке «Акташ» и один дом в поселке «Нурликуёш» Галляаральского района.

По причине дождей с 3:30 по 4:40 в холмистой местности Кашкадарьинской области большие потоки воды сошли на махаллю «Макрид» села Чиркай Китабского района. Подтоплены приусадебные участки 30 домов. Пострадали строения и стены в трех домохозяйствах.

Территориальные отделения Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (ГСЧС) приступили к ликвидации последствий селевых потоков, в том числе откачке воды с помощью насосов.