Товарооборот Узбекистана и Туркменистана в 2018 году превысил 302 млн долларов, увеличившись почти на 70% по сравнению с 2017 годом. Эти данные прозвучали 4 апреля на двусторонней встрече министров иностранных дел в Москве, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В эти дни в Москве проходит заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и заместитель председателя Кабинета Министров — министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудили динамику развития двусторонних отношений.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, кроме того, внимание было уделено взаимодействию в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году.